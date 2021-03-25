Торговый центр «Синий кит» в Саратове оказался опасным для посетителей

В ТЦ «Синий кит» в Саратове в сентябре произошел пожар Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

В ТЦ «Синий кит» в Волжском районе Саратова нашли нарушения противопожарного законодательства.

- Прокуратура провела проверку по информации областного ГУ МЧС. Выяснилось, что в торговом центре есть многочисленные нарушения, — сообщили «КП-Саратов» в региональном надзорном ведомстве.

Оказалось, что ведущие к центральной лестничной клетке и в коридор эвакуационного выхода наружу двери не открываются по направлению выхода. В западной лестничной клетке окна заложены гипсокартоном. Во многих местах нет горящей таблички «Выход», а само здание не обеспечено знаками пожарной безопасности.

Владельца ТЦ оштрафовали за административное правонарушение на 30 тыс. рублей.

Напомним, меньше года назад в «Синем ките» произошел пожар. Там пострадала женщина, посетителей эвакуировали.

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