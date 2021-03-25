В Балакове такси сбило девушку

Авария произошла на набережной Леонова Фото: ГИБДД по Саратовской области

В Балакове Саратовской области утром автомобиль такси сбил девушку.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД региона, авария произошла примерно в 07:45 напротив дома №2 по набережной Леонова.

Автомобиль «Лада Гранта» под управлением 48-летнего мужчины наехал на 17-летнюю девушку. Пострадавшая была госпитализирована.

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