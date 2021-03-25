Коронавирусом в Саратовской области заразился 161 человек

В Саратовской области за сутки был зарегистрирован 161 случай коронавируса.

Как сообщили «КП-Саратов» в оперативном штабе, у 95 пациентов — пневмония.

- Самый высокий уровень заболеваемости по-прежнему сохраняется в возрастной категории старше 50 лет, — отметили в оперштабе.

Выздоровели за сутки 159 человек.

Всего за пандемию заболели 53 853 человека, победили инфекцию — 48 522.

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