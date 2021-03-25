Перед каникулами сотрудники транспортной полиции напомнили саратовским школьникам о безопасности

В средних общеобразовательных школах №45 и 95, а также в лицее №4 Саратова прошла встреча сотрудников линейного управления и учащихся. Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе Приволжского ЛУ МВД на транспорте, ребята узнали о правилах поведения на льду, на железной дороге и о безопасности в сети интернет.

Сотрудники отделения по делам несовершеннолетних Приволжского ЛУ МВД России на транспорте майор полиции Наталия Базина и капитан полиции Яна Гагина напомнили о правилах поведения на объектах железнодорожного комплекса, где можно переходить железнодорожные пути. Категорически запрещено:

- ходить по путям и проходить вдоль железнодорожного пути ближе 5-ти метров от крайнего рельса;

- переходить и перебегать через пути перед близко идущим поездом, если расстояние до него менее 400 метров;

- переходить через путь сразу же после прохода поезда в одном направлении, не убедившись в отсутствии поезда встречного направления;

- подлезать под вагоны и перелезать через автосцепки;

- проходить по железнодорожным мостам и тоннелям, не оборудованным дорожками для прохода пешеходов;

- бежать по платформе рядом с вагоном прибывающего или уходящего поезда.

Учащимся рассказали об основных правилах безопасности в виртуальной среде, призвав их серьезно относиться к защите своих персональных данных, объяснили, как обеспечить защиту личной информации. Особое внимание уделили безопасности в социальных сетях и попросили их быть максимально внимательными, чтобы не попасть под влияние людей с радикальными взглядами. Затронуты были вопросы поведения учащихся в школе и общественных местах, а также уважительного и корректного отношения к педагогам, взрослым и сверстникам.

Напомнили учащимся и про правила поведения на льду. Пояснили, что во время весеннего паводка лёд на реках становится рыхлым и ходить по нему очень опасно, потому что такой лёд не способен выдержать вес человека. Весенний лед отличается от осеннего и зимнего, если осенью лёд под тяжестью человека трещит, предупреждая об опасности, то весной он не трещит, а проваливается, превращаясь в ледяную кашу. Быстрее всего лёд весной тает у берегов. Выходить весной на водоем запрещается.

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