Вячеслав Володин 25 марта снова работает в Саратовской области

Вячеслав Володин продолжает работу в Саратовской области
Продолжается визит председателя Государственной думы России Вячеслава Володина в Саратовскую область.
Об этом сообщили его сторонники в своих группах в соцсетях.
Напомним, накануне Володин посетил Балашов и Аркадак. Там он встретился с жителями пяти районов: Балашовского, Самойловского, Романовского, Аркадакского и Турковского. Были затронуты темы развития образования, расселения аварийного жилья, предоставления квартир сиротам и многие другие.
«Комсомолка» продолжает следить за визитом Володина. Читайте на сайте оперативные новости о работе спикера Госдумы в нашем регионе.
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