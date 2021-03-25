Вячеслав Володин 25 марта снова работает в Саратовской области

Вячеслав Володин продолжает работу в Саратовской области

Продолжается визит председателя Государственной думы России Вячеслава Володина в Саратовскую область.

Об этом сообщили его сторонники в своих группах в соцсетях.

Напомним, накануне Володин посетил Балашов и Аркадак. Там он встретился с жителями пяти районов: Балашовского, Самойловского, Романовского, Аркадакского и Турковского. Были затронуты темы развития образования, расселения аварийного жилья, предоставления квартир сиротам и многие другие.

«Комсомолка» продолжает следить за визитом Володина. Читайте на сайте оперативные новости о работе спикера Госдумы в нашем регионе.

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