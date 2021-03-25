Под Энгельсом водитель легковушки погиб в столкновении с фурой

Смертельное ДТП случилось в Энгельсском районе. Фото ГИБДД Энгельса

В Энгельсском районе Саратовской области вчера вечером, 24 марта, столкнулись Ford Scorpio и MAN.

- Авария произошла на 320-м км трассы Тамбов — Пенза — Саратов — Пристанное — Ершов — Озинки — граница с Казахстаном в 23:30, — сообщили «КП-Саратов» в Госавтоинспекции Энгельса.

В ДТП оборвалась жизнь 63-летнего водителя легковушки. За рулем фуры был 41-летний мужчина.

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