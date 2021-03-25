Двое мужчин обокрали железнодорожную станцию Сенная

Добычей злоумышленников стали железнодорожные ролики. Фото пресс-службы Приволжского ЛУ на транспорте

В Вольске Саратовской области задержаны два человека, подозреваемые в краже железнодорожных деталей.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе Приволжского ЛУ на транспорте, возбуждено уголовное дело.

По версии следствия, мужчины 38 и 43 лет похитили с территории ремонтного тупика на станции Сенная железнодорожные ролики. Для этого они демонтировали их с специализированной платформы для перевозки длинномерных рельсов. Всего было украдено 16 деталей на сумму более 80 тыс. рублей.

Добычу удалось впоследствии обнаружить дома у одного из подозреваемых, где ролики хранились перед тем, как сдать их на чермет.

Теперь злоумышленникам грозит до пяти лет лишения свободы.

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