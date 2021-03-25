В Марксе разговоры во сне стоили мужчине жизни

Уголовное дело в отношении 42-летнего мужчины передано в суд Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Марксе Саратовской области будут судить 42-летнего мужчину по обвинению в краже и причинении вреда здоровью человеку, что привело к его смерти.

Как сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете, ранее мужчина уже имел проблемы с законом.

Следствие считает, что утром 6 января он вместе со знакомой гостил у приятеля в частном доме на улице Куйбышева. Женщина выронила свой телефон Honor 8S Prime blue, а мужчина подобрал и присвоил, позже продав приятелю. Сумма ущерба составила почти 7,5 тыс. рублей.

Вечером 8 января он снова пришел к знакомому, там уже находился 61-летний мужчина. Втроем они распили алкоголь и легли спать. Во сне пожилой человек начал громко разговаривать, это не понравилось злоумышленнику, и он начал избивать спящего. Это продолжилось и утром.

Позднее родственники избитого забрали его и вызвали скорую помощь. Пострадавшего госпитализировали, но 19 января он скончался из-за кровоизлияния в мозг.

Свою вину 42-летний мужчина не признал, давать показания не стал. Сейчас он арестован, а дело направлено в суд.

Обвиняемый отказался давать показания Фото: СУ СКР по Саратовской области

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