Семья с двумя детьми госпитализирована с отравлением в поселке под Энгельсом

Причиной ЧП мог стать газовый водонагреватель Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Энгельсском районе Саратовской области семья с двумя детьми отравилась у себя в квартире.

Как сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете, ЧП случилось в доме на улице Эльтонская поселка Пробуждение.

По предварительной версии, около двух часов ночи 24 марта проснулась шестилетняя девочка. Она сказала матери, смотревшей в тот время телевизор, что у нее кружится голова. Женщина взяла ребенка на руки и пошла в ванную, за ними последовал глава семьи, но по пути он потерял сознание.

Женщина вызвала медиков, те госпитализировали супругов и двух их детей — девочку 6 лет и мальчика 11 лет. У всех подозревают отравление угарным газом. Сейчас жизни пострадавших ничего не угрожает.

Следователи вместе со специалистом газовой службы осмотрели место ЧП. На кухне имеется проточный газовый водонагреватель.

Начата доследственная проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

ЧП случилось в поселке Пробуждение Фото: СУ СКР по Саратовской области

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