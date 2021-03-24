Водитель сгорел в салоне Nissan Almera на балаковском мосту

В горящей машине погиб водитель. Фото группы "Типичный Балаково!"

В Балакове Саратовской области сгорела иномарка.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД региона, в салоне Nissan Almera погиб водитель.

Авария случилась в 20:10 на шлюзовом мосту автоподъезда к городу со стороны трассы Р-228 от БалАЭС.

Фото: ГИБДД по Саратовской области

По предварительной версии, водитель иномарки выехал на встречную полосу, где столкнулся с Volkswagen Amarok. Обе машины сгорели.

Сотрудники ГИБДД работают на месте, устанавливая обстоятельства случившегося.

Фото: ГИБДД по Саратовской области

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.