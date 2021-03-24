Водитель сгорел в салоне Nissan Almera на балаковском мосту

В горящей машине погиб водитель. Фото группы "Типичный Балаково!"
В Балакове Саратовской области сгорела иномарка.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД региона, в салоне Nissan Almera погиб водитель.
Авария случилась в 20:10 на шлюзовом мосту автоподъезда к городу со стороны трассы Р-228 от БалАЭС.
Фото: ГИБДД по Саратовской области
По предварительной версии, водитель иномарки выехал на встречную полосу, где столкнулся с Volkswagen Amarok. Обе машины сгорели.
Сотрудники ГИБДД работают на месте, устанавливая обстоятельства случившегося.
Фото: ГИБДД по Саратовской области
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