Школы и детсады Турков и Аркадака получат дополнительное финансирование

Володин на встрече в Аркадаке

Школы и детские сады Аркадакского и Турковского районов Саратовской области получат финансирование на текущие нужды. Сумма будет исходить из расчета две тыс. рублей на ребенка в год.

Половину суммы будет искать председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин, половину - региональная и местная власти.

Об этом было заявлено 24 марта на встрече Володина в Аркадаке с директорами школ и детсадов Турковского и Аркадакского районов. Ранее аналогичные решения были приняты для школ и детсадов Саратова и ряду других районов области.

Также Вячеслав Володин предложил разработать программу развития социальной сферы Аркадакского района. Для этого необходимо изучить проблемы жителей через обратную связь.

Жителям Аркадака предложено сообщать о проблемах через директ инстаграм-аккаунта Volodin.Saratov, который ведут сторонники спикера Госдумы. Все обращения будут переданы в общественную приемную Володина в Саратове.

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