В Саратов привезли первый московские трамваи

Вот такая "Татра"

В Кировском трамвайном депо сегодня выгрузили четыре трамвая «Татра», которые переданы Саратову с московских линий. Всего, благодаря ходатайству председателя ГД Вячеслава Володина, в Саратов передадут 30 трамваев, которые ранее работали в Москве.

Уже этой ночью их перегонят в Заводское депо. Именно здесь будет эксплуатироваться весь трамвайный парк, который передают из столицы.

Остальные 26 машин привезут в течение апреля.

Прибывший электротранспорт чешского производства был капитально отреставрирован в Москве, его модернизировали, оснастив электроникой.

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- Были отремонтированы все ходовые элементы, кузов, салон, был заменен привод вагона. Сейчас там стоит энергосберегающая электронная система управления с хорошими характеристиками. Внутри салон комфортный, чистый, с камерами видеонаблюдения, - отметил главный инженер МУПП «Саратовгорэлектротранс» Михаил Яковлев.

Трамваи перекрасят, нанесут логотипы саратовского электротранспортного предприятия и выпустят в рейсы.

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