Саратовцев приглашают на велопробег «Поехали!»

Саратовцев приглашают на велопробег 10 апреля в честь 60-летия полета Юрия Гагарина в космос.

- В 10:55 на велодорожке у села Квасниковка Энгельсского района будет старт. Финиш — у мемориального комплекса в Парке покорителей космоса, — сообщили «КП-Саратов» в областном Минспорта.

Протяженность маршрута составит свыше 28 км по велодорожкам нового комплекса, построенного по инициативе спикера Госдумы Вячеслава Володина.

Также будут выступать творческие коллективы области, а на автодроме Парка пройдут заезды этапа чемпионата России по экстрим-эндуро.

Планируется, что в велопробеге поучаствуют более 500 велосипедистов.

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