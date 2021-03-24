Комитет по управлению имуществом области выручил на торгах 77 тысяч рублей за год

На заседании Саратовской областной думы 24 марта депутаты предложили ликвидировать комитет по управлению имуществом Саратовской областью за ненадобностью. Об этом заявили депутаты не входящие в в думские партийные фракции – Курихин и Чепрасов.

После отчета руководителя комитета Екатерины Лавренко выяснилось, что комитет за год реализовал имущества на 77 тысяч рублей.

- Послушайте, это меньше тысячи долларов. Да один руководитель комитета получает больше зарплаты. Совершенно бесполезная структура, - заявил Сергей Курихин.

По его словам не покупают имущество, которое предлагает комитет к приватизации, потому, что нет гарантий его сохранения, потому что на получение разрешений и различные согласования требуется много времени и денег.

Чепрасов поддержал это выступление и отметил, что решение о дальнейшей необходимости такой структуры должен принимать губернатор.