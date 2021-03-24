В Саратовской области избран новый региональный уполномоченный по правам человека

Надежда Сухова

На заседании областной думы 24 марта депутаты избрали нового областного омбудсмена.

Им стала Надежда Сухова, кандидат юридических наук, доцент кафедры теории государства и права СГЮА — ее выдвинуло реготделение «Ассоциации юристов России».

Вторым кандидатом был Геннадий Макаренко, председатель региональной общественной организации «Правовая защита».

Оба кандидата выступили со своим видением работы на этом посту, ответили на вопросы.

По результатам тайного голосования Сухова набрала 23 голоса, Макаренко только шесть.

После этого Сухова принесла присягу и получила удостоверение уполномоченного. Готовое удостоверение ей вручили спустя несколько минут после оглашения результатов голосования.

Вручение удостоверения

Напомним, должность уполномоченного по правам человека в Саратовской области стала вакантной с 12 декабря, когда предыдущий омбудсмен Татьяна Журик добровольно сложила полномочия. Это произошло на фоне скандалов с судебными решениями о мошенничествах, в которых оказался задействован ее сын.