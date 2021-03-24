«Балашов будет развиваться»: Вячеслав Володин уверен, что город получит импульс

Вячеслав Володин провел встречу в Балашове

Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин уверен, что Балашов будет развиваться. Он связывает это с созданием Балашовской агломерации, в которую войдут также Самойловский и Романовский районы.

- Статус агломерации позволяет сформировать такую инфраструктуру, которая позволяет получить импульс в развитии. Потому что в итоге она сформирует интерес, для тех, кто придет развивать производство, – заявил Вячеслав Володин на встрече в Балашове 24 марта.

Он отметил, что природно-климатические условия, транспортная инфраструктура Балашовского района существенно отличаются в лучшую сторону от ряда других. Поэтому должна быть создана программа по развитию агломерации, которая включит в себя и образование, и медицину, и культуру, и условия для деловой активности.

- Балашов будет развиваться – я в это верю. В ближайшее время, надеюсь, на федеральном уровне будет принят ряд решений, которые дадут серьезное развитие Балашову, – сказал Володин.

Кроме того, он намекнул, что возможно в Балашове будет открыто еще одно высшее учебное заведение. Тогда город станет крупным центром.

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