Володин поблагодарил Панкова за помощь в решении проблем выделения жилья сиротам

Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин на встрече с директорами школ в Балашове, помимо вопроса о развитии образования, затронул ряд других тем.

Одной из них стала ситуация с предоставлением жилья детям-сиротам.

Володин напомнил, что в очереди стоят более пяти тыс. человек. Если не будет изменений, то ситуацию удастся решить не ранее, чем через 15 лет. Поэтому нужно в 2021 году закрыть порядка 30% списка, а полностью закрыть проблему уже в 2023 году.

- Но надо изменять федеральное законодательство. Тут надо сказать спасибо Николаю Васильевичу Панкову (депутат Государственной думы – прим. ред.), он внес поправки, – отметил Володин.

Кроме того, он заявил о необходимости изменения ценовой политики. По тем расценкам за квадратный метр, что действовали ранее, можно было приобретать жилье только в панельных домах.

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