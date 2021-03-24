Панков: Пока не пускают инвесторов на ЖК «Победа», 300 семей остаются без жилья

Депутат Государственной думы России Николай Панков рассказал подробности встречи председателя Госдумы Вячеслава Володина с директорами школ в Балашове.

Об этом он написал в своем телеграм-канале «Пара слов».

- Если образование в области будет качественным, то будут эффективными и другие отрасли. Здравоохранение, промышленность, сельское хозяйство. Об этом Володин говорит на встрече в Балашове.

Соглашусь со спикером, многое зависит и от каждого человека. Он привёл показательный пример с ЖК «Победа» в Саратове. Когда знания и опыт были направлены не на благо людей, а на различные схематозы. Дольщики предлагали решить проблему на федеральном уровне. Но бывший министр сказал: нет, область решит в рамках своих возможностей. Оказалось, ЖК «Победа» - объект инвестиционно выгодный. И на нем хотят заработать. А пока строят схематозы, делят имущество и не пускают других инвесторов, 300 семей остается без жилья. Да, многие чиновники и подрядчики выучились, а совести нет. В итоге возникает проблема, которую расхлебывать приходится, – написал Панков.

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