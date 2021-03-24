Мэр Саратова пообещал работать эффективнее Госжилинспекции

Михаил Исаев Фото: Александр Уриевский

Мэр Саратова Михаил Исаев пообещал улучшить показатели работы в сфере контроля над работой управляющих компаний. Так глава города прокомментировал решение областной думы, которое передает городской администрации некоторые полномочия Государственной жилищной инспекции. Это произошло на фоне недавнего скандала, когда председатель ГД Володин обратился в прокуратуру по вопросу необоснованного роста тарифов на отопление для населения.

- Это позволит муниципалитету навести порядок на рынке оказания жилищно-коммунальных услуг, отстаивать права горожан, требовать от управляющих многоквартирными домами организаций исполнения своих обязанностей, - заявил Исаев.

Он привел в пример рост показателей, после того как функции технического заказчика выполнения работ по капремонту были переданы администрации Саратова.

- Уверен, что с получением части полномочий жилищного надзора и лицензионного контроля нам удастся достичь высоких показателей и в этом направлении. Особенно актуально такое решение в связи с поднятым спикером Госдумы Вячеславом Володиным вопросом о завышенных начислениях за отопление и горячее водоснабжение, - написал глава города в Инстаграм.

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