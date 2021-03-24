Вячеслав Володин на встрече с директорами школ в Балашове назвал образование приоритетным направлениям финансирования

Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин прибыл в Балашове. 24 марта проводит встречу с директорами школ, заведующими детских садов и родительскими комитетами Романовки, Самойловки, Балашова.

Вячеслав Володин отметил самый печальный итог 2021 года: убыль населения. Он отметил, что в Балашовском и Самойловском районах смертность в три раза превышает рождаемость. В Романовском – в четыре.

Он подчеркнул, что для повышения рождаемости должны быть созданы соответствующие условия.

- Для любой семьи важно, чтобы дети получили образование, чтобы была организована качественная медицинская помощь, безопасность, экология, – отметил Володин.

По его словам, среди прочих важных проблем, образованию следует отдавать приоритет. Детские сады, школы, учреждения среднего профессионального образованию нуждаются в финансировании на текущий ремонт. Володин напомнил о программе выделения средств на эти цели: такое решение уже принято по школам и детсадам. В ряде районов средства уже найдены, для других еще ищутся.

Напомним, Вячеслав Володин взял на себя обязательство найти 50% средств. Остальное – на ответственности местных бюджетов.

Теперь очередь за учреждениями среднего и профессионального образования. Вячеслав Володин заявил, что также начал поиск средств на финансирование их текущего содержания из расчета две тыс. рублей на учащегося.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.