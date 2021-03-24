Рыбушки и Синенькие присоединили к Саратову

Саратов вырос в размерах

Депутаты Саратовской областной думы на заседании 24 марта рассмотрели вопрос о слиянии двух муниципальных образований Саратовского района Рыбушанского и Синеньского с областным центром.

Как озвучил представлявший соответствующие изменения в законы области председатель постоянной комиссии городской думы Александр Янклович, размеры территории Саратова, с учетом присоединившихся ранее Багаевки и Красного Текстильщика вырастут после присоединения Синеньких и Рыбушек более чем в два раза, с 511 кв. км до 1136 кв. км.

Депутаты устроили долгие дебаты, основным лейтмотивом которых стал вопрос почему так слабо разъяснили населению и депутатам плюсы присоединения, и что дальнейшие возможные объединения с другими населенными пунктами, вроде Дубков или Энгельса могут стоить больших скандалов.

Вице-губернатор Игорь Пивоваров выступил с пояснениями. По его словам нельзя говорить что большинство жителей Рыбушек и Синеньких выступили против присоединения, «ведь на общественных слушаниях были не все».

- Депутаты сельских поселений гораздо умнее тех людей которые вот тут их склоняют. Они решили и подали запрос о присоединении, - заметил Пивоваров.

Он признал, что городские власти внятно не объясняют причины присоединения.

- Мы ведь сейчас говорим о присоединении, а потом о развитии. Ни одного аргумента о том, в чем именно жители присоединяемых территорий пострадали так и не привели, - отметил Пивоваров.

Депутат Сергей Курихин подчеркнул плохую разъяснительную работу городских властей не только с населением, но даже с областными депутатами.

Депутат Иван Чепрасов также выступил с замечанием, что главы Саратова и Саратовского района Исаев и Бабошкин должны были лично присутствовать и донести хотя бы до депутатов причины и мотивы объединения.

В результате по итогам голосования 25 депутатов поддержали присоединения Рыбушек и Синеньких к Саратову, семеро проголосовали против, один воздержался.

Оба МО войдут в Саратов официально через 10 дней после публикации решения.

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