Вячеслав Володин посещает районы Саратовской области

В Саратовской области сегодня, 24 марта, будет работать председатель Государственной думы России Вячеслав Володин.

Как сообщает группа сторонников Володина в соцсети, он запланировал посетить районы области и встретиться с жителями.

Подробности можно будет узнать из прямых эфиров, а также на сайте «КП-Саратов».

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