В Саратовской области поменяли правила расчета прожиточного минимума

С 2021 года прожиточный минимум в регионе устанавливается ежегодно, решение о его размере должно приниматься до 15 сентября.

С 1 января такие изменения внесены в федеральный закон «О прожиточном минимуме в Российской Федерации».

После принятия либо изменения федерального закона региональные акты должны быть приведены в соответствие.

Ранее его величина устанавливалась ежеквартально. На 2021 год величина прожиточного минимума на душу населения в Саратовской области установлена на уровне 2 квартала 2020 г. и составляет 9844 рубля, по социально-демографическим группам: трудоспособное население – 10615 рублей, пенсионеры – 8566 рублей, дети – 10191 рубль.