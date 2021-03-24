Повышаются выплаты на детей в саратовских малообеспеченных семьях

В Саратовской областной думе пересмотрели выплаты на детей от трех до семи лет, в случае если семья нуждается в социальной поддержке (если среднедушевой доход семьи ниже 9 844 рублей).

Ежемесячная выплата назначается и выплачивается в размере 50% величины прожиточного минимума для детей и составляет 5 095 рублей.

Но теперь если размер среднедушевого дохода семьи, рассчитанный с учетом ежемесячной выплаты на детей, не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, то ежемесячная выплата назначается и выплачивается в размере 75% величины прожиточного минимума для детей.

В случае, если размер среднедушевого дохода семьи, с учетом ежемесячной выплаты в размере 75% величины прожиточного минимума для детей, не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, ежемесячная выплата назначается и выплачивается в размере 100% величины прожиточного минимума для детей.

Как пояснил депутатам министр труда и соцзащиты Сергей Егоров, выплату в 100%, то есть в 10 191 рубль будут выплачивать 87% семей с детьми от трех до семи лет, еще 5% семей будут получать 75% от прожиточного минимума для детей — 7 643,25 рубля.

В настоящее время право на выплату имеют семьи Саратовской области, среднедушевой доход которых не превышает 9 844 рубля. Выплата производится на 73 837 детей в возрасте от трех до семи лет включительно. Размер выплаты составляет 5 095,5 рубля в месяц, что соответствует 50% величины прожиточного минимума ребенка, установленной в регионе.

Размер ежемесячной выплаты подлежит перерасчету с 1 января.