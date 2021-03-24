Депутат Андрей Воробьев занялся проблемой погорельцев из Заводского района

Депутат областной думы, исполняющий полномочия секретаря отделения партии «Единая Россия» в Заводском районе Саратова Андрей Воробьев встретился с семьями погорельцев. Ранее они жили в доме на улице 8-я Линия в поселке Юриш.

В 2017 году мэрия признала дом аварийным и постановила снести его до конца 2018 года. До сегодняшнего дня дом не снесен, горожанам не предоставили новое жилье.

В марте в здании случился пожар, дом сгорел дотла. Сейчас семьи вынуждены жить у родственников и на съемных квартирах. Им предложили временно пожить в муниципальном жилье, но на другом конце города. В итоге погорельцам пришлось отказаться.

- Взял ситуацию на личный контроль. Права саратовцев должны быть соблюдены. Будем прорабатывать вопрос вместе с городской администрацией, — пообещал Воробьев.

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