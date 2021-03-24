В Саратовской области продлен беззаявительный порядок выплат многодетным семьям и пособий на детей

Депутаты Саратовской областной думы на заседании 24 марта продлили в беззаявительном порядке выплаты малоимущим семьям ежемесячного пособия на ребенка до 16 лет, а на обучающегося в общеобразовательной организации — до 18 лет. Это решение коснется 71 тыс. получателей этого вида пособия на 115 тыс. детей.

При этом, как выяснилось, им требуется по-прежнему сообщать о своем статусе малоимущих раз в три месяца. Это уточнил министр труда и социальной защиты Саратовской области Сергей Егоров.

Признаются также действительными выданные удостоверения многодетной семьи и вкладыши к ним (12 тыс. семей) выплаты ежемесячной компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг многодетным семьям (2,3 тыс. семей).

Беззаявительный порядок был установлен в 2020 году из-за пандемии коронавируса по 31 октября 2020 года и уже продлевался по 31 марта 2021 года.