В Саратовской области из-за болезни закрылся детский сад в Петровском районе

В Саратовской области из-за ОРВИ и гриппа закрылся детский сад в Петровском районе, в который ходили 39 детей.

- По этой же причине не работают по одной группе в детсаду в Вольском и Базарно-Карабулакском районе, — сообщили «КП-Саратов» в региональном министерстве образования.

Из-за коронавируса закрылись 13 групп в 11 детсадах области, четыре группы в четырех профорганизациях. На «удаленку» перевели 80 студентов.

В восьми вузах на дистанционное обучение перешла 21 группа.

Школьники сейчас в большинстве своем на каникулах до 31 марта — более 240 тыс. детей. По триместровой системе работают только 44 школы области.

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