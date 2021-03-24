Число умерших за сутки от коронавируса саратовцев выросло до 775

В Саратовской области за сутки от коронавируса умерли шесть человек.
Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе регионального Минздрава, скончались трое женщин и трое мужчин возрастом от 57 до 69 лет.
Таким образом, на 24 марта число умерших от коронавируса в Саратовской области составляет 775 человек.
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