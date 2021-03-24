Балашовец ответит за убийство знакомого из-за его нежелания давать деньги на алкоголь

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Расследование уголовного дела в отношении 34-летнего рецидивиста из Балашова, обвиняемого в убийстве, завершено. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

По данным следствия, вечером 20 января 34-летний мужчина вместе с сожительницей распивал спиртное у 43-летнего знакомого, проживающего в доме на Вокзальном переулке в Балашове. Когда алкоголь закончился, гость предложил купить еще спиртного. Хозяин дома отказался давать на это деньги.

Гость разозлился, он толкнул оппонента в спину, от чего тот ударился лицом о стол и упал. Затем 34-летний мужчина ударил его по голове и удушил найденным в доме тканевым шнурком.

Сожительница злоумышленника попыталась остановить его, но осознав, что потерпевший скончался, покинула дом.

Предполагаемый преступник набросал на потерпевшего предметы одежды и скрылся. Его тело обнаружили соседи на следующий день.

Обвиняемый признал вину и раскаялся в содеянном. Его взяли под стражу.

Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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