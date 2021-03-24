Две пятиэтажки в центре Саратова признаны объектом культурного значения

Два дома в центре Саратова признали объектами культурного наследия муниципального значения.

Речь идет о двух пятиэтажках — дом 1950 года постройки на проспекте Кирова, 52 и «Дом работников ГПЗ-3, арх. С. П. Крамид, 1939–1940 гг.» на Горького, 28.

Соответствующие приказы подписал начальник Управления по охране объектов культурного наследия при правительстве Саратовской области Владимир Мухин.

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