В Саратове мужчину осудят как вора в законе за организацию ОПГ

Возбуждено уголовное дело о занятии высшего положения в преступной иерархии в Саратове.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, полиция узнала, что 59-летний местный житель имеет статус «положенца», что запрещено законом.
Он использовал этот статус для организации ОПГ.
На гражданина завели уголовное дело, ему грозит до 15 лет колонии.
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