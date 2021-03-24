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Общество24 марта 2021 10:21

Саратовские приставы обязали УК отремонтировать крышу после затопления одной из квартир

Суд встал на сторону горожанина
Дарья Вострикова
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Саратовские судебные приставы обязали управляющую компанию из Волжского района отремонтировать дом. Об этом сообщили в областном УФССП.

У горожанина, живущего на последнем этаже здания, затопило квартиру. Выяснилось, что это произошло из-за плохого состояния крыши.

Мужчина пошел в суд, по его решению требования гражданина о ремонте были удовлетворены.

Организация решила не дожидаться принудительных мер и устранила проблему.

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