Саратовские приставы обязали УК отремонтировать крышу после затопления одной из квартир

Саратовские судебные приставы обязали управляющую компанию из Волжского района отремонтировать дом. Об этом сообщили в областном УФССП.
У горожанина, живущего на последнем этаже здания, затопило квартиру. Выяснилось, что это произошло из-за плохого состояния крыши.
Мужчина пошел в суд, по его решению требования гражданина о ремонте были удовлетворены.
Организация решила не дожидаться принудительных мер и устранила проблему.
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