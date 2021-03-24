Больше 30 домов в центре Саратова через несколько часов останутся без отопления

Сегодня, 24 марта, в 13:00 отключат отопление у трех десятков домов в центре Саратова.

- В связи с хорошей погодой запланирован ремонт на теплосети на улице Мичурина, 112. Он закончится до полуночи, — сообщили «КП-Саратов» в Саратовском филиале ПАО «Т Плюс».

Отопление отключат на:

ул. Чернышевского, 124,

ул. Радищева, 8а,

ул. Чернышевского, 153,

ул. Мичурина, 112,

ул. Радищева, 11,

ул. Радищева, 13,

ул. Радищева, 15/95,

ул. Радищева, 4/6,

ул. Радищева, 7/9,

ул. Мичурина, 98/102,

ул. Мичурина, 85,

ул. Провиантская, 21,

ул. Провиантская, 22,

ул. Провиантская, 23,

ул. Советская, 11,

ул. Советская, 4,

ул. Советская, 9/30,

ул. Мичурина, 89,

ул. Мичурина, 97,

ул. Мичурина, 101,

ул. Мичурина, 116,

ул. Мичурина, 116а,

ул. Радищева, 16,

ул. Радищева, 18,

ул. Радищева, 18а,

ул. Соборная, 1,

ул. Чернышевского, 157,

ул. Чернышевского, 159,

ул. Чернышевского, 159/161,

ул. Мичурина, 122,

ул. Чернышевского, 151,

ул. Чернышевского, 157.