Больше 30 домов в центре Саратова через несколько часов останутся без отопления

Сегодня, 24 марта, в 13:00 отключат отопление у трех десятков домов в центре Саратова.
- В связи с хорошей погодой запланирован ремонт на теплосети на улице Мичурина, 112. Он закончится до полуночи, — сообщили «КП-Саратов» в Саратовском филиале ПАО «Т Плюс».
Отопление отключат на:
ул. Чернышевского, 124,
ул. Радищева, 8а,
ул. Чернышевского, 153,
ул. Мичурина, 112,
ул. Радищева, 11,
ул. Радищева, 13,
ул. Радищева, 15/95,
ул. Радищева, 4/6,
ул. Радищева, 7/9,
ул. Мичурина, 98/102,
ул. Мичурина, 85,
ул. Провиантская, 21,
ул. Провиантская, 22,
ул. Провиантская, 23,
ул. Советская, 11,
ул. Советская, 4,
ул. Советская, 9/30,
ул. Мичурина, 89,
ул. Мичурина, 97,
ул. Мичурина, 101,
ул. Мичурина, 116,
ул. Мичурина, 116а,
ул. Радищева, 16,
ул. Радищева, 18,
ул. Радищева, 18а,
ул. Соборная, 1,
ул. Чернышевского, 157,
ул. Чернышевского, 159,
ул. Чернышевского, 159/161,
ул. Мичурина, 122,
ул. Чернышевского, 151,
ул. Чернышевского, 157.