В Саратове отключили воду на Соколовой

На улице Соколовая в Саратове — четной стороне от Веселой до Горького — отключили воду. Также сегодня, 24 марта, нет воды в частном секторе чуть выше улицы Соколовая.
Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», на коммуникациях по 2-му проезду Радищева проводятся работы.
Воды не будет ориентировочно до 15:00.
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