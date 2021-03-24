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Общество24 марта 2021 9:58

В Саратове отключили воду на Соколовой

Также краны опустели у частного сектора
Ольга СимоноваОльга Симонова
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На улице Соколовая в Саратове — четной стороне от Веселой до Горького — отключили воду. Также сегодня, 24 марта, нет воды в частном секторе чуть выше улицы Соколовая.

Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», на коммуникациях по 2-му проезду Радищева проводятся работы.

Воды не будет ориентировочно до 15:00.

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