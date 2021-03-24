В Саратове фальшивомонетчики сбывали подделки в «Грозди» и «Спутнике»

В Саратове осудили 23 и 21-летнего местных жителей за хранение, перевозку и сбыт фальшивых денег.

- В августе 2020 года мужчины купили две поддельные купюры по 5 тыс. рублей каждую. Они купили на них товар в магазинах «Гроздь» в Ленинском районе и «Спутник», — сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре области.

Также один из злоумышленников в сентябре купил в Москве еще одну пятитысячную подделку и расплатился ей в Саратове за кофе на Привокзальной площади.

Суд приговорил одного мужчину к 4,5 года условно и штрафу 100 тыс. рублей, второго — к 3,5 года условно и штрафу 60 тыс. рублей. У обоих испытательный срок — три года.

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