Живущую в антисанитарии двухлетнюю девочку в Саратове изъяли из семьи

Девочку двух лет, живущую в грязной квартире в общежитии на Брянской в Заводском районе Саратова, изъяли из семьи.

- Органы системы профилактики посетили семью в социально-опасном положении. Несмотря на факты того, что девочка живет в ситуации, угрожающей ее жизни и здоровью, компетентные органы не обследовали условия семьи, не рассмотрели вопрос об изъятии ребенка, — сообщили «КП-Саратов» в региональной прокуратуре.

По поручению прокурора Саратовской области Сергея Филипенко районный прокурор нашел девочку.

Во время обследования комнаты семьи выяснилось, что еды нет, условия антисанитарные, а родители ребенка пьяны. Девочку отправили в медицинское учреждение.

Решается вопрос о привлечении должностных лиц органов системы профилактики к административной и дисциплинарной ответственности, а также об ограничении родителей малышки в родительских правах.

Уполномоченный по правам ребенка в Саратовской области в разговоре с корреспондентом «КП-Саратов» упомянула, что семью поставили на учет еще в ноябре прошлого года.

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