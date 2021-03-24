Трамвай №11 сошел с рельсов в Солнечном

Движение встало в сторону Солнечного. Фото очевидца
В Саратове трамвай маршрута №11 сошел с рельсов.
Как сообщает группа «Трамваи и троллейбусы Саратова», ЧП случилось у остановки «поселок Солнечный».
Трамваи стоят в сторону 6-го квартала, от Мирного переулка доходят только до остановки «улица Осипова».
Очевидцы поделились фотографиями в соцсетях. Трамвай сошел с рельсов и застрял в сугробе.
Вагон сошел с рельсов. Фото очевидца
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