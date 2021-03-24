В Волжском районе водитель Renault врезался в BMW и уехал в больницу

Водитель Renault врезался в BMW X5 Фото: ГИБДД по Саратову

В Волжском районе Саратовской области вчера вечером, 23 марта, случилась авария.

- В 21:40 на 4-й Прудовой 24-летний водитель Renault Sandero врезался в BMW X5, которым управлял 35-летний мужчина, — сообщили «КП-Саратов» в областной ГИБДД.

Фото: ГИБДД по Саратову

В больницу с травмами попал водитель первой иномарки.

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