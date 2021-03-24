Коронавирусом заразились 159 жителей Саратовской области

В Саратовской области на утро 24 марта зарегистрировано 159 случаев коронавируса.

Как сообщили «КП-Саратов» в оперативном штабе, у 62 из них выявлена пневмония.

Всего в регионе с начала пандемии коронавирусом заразились 53 692 человека. Выздоровели — 48 363 пациента, из которых 158 за последние сутки.

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