В Саратове студент пошел на грабеж ради швейцарских часов

Во Фрунзенском районе Саратова полиция раскрыла ограбление на улице Свинцовая.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона, преступление было совершено ночью 9 марта.

Владелец швейцарских наручных часов марки Tissot 1853, 24-летний мужчина обратился в полицию с заявлением только через шесть дней, 15 марта. Он рассказал, что неизвестный напал на него и ограбил. Сумма ущерба составила пять тыс. рублей.

Было возбуждено уголовное дело. По подозрению был задержан 18-летний юноша, ранее не судимый студент. Похищенное было у него изъято.

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