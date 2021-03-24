Угнанная «Ока» стоила жителю Маркса полутора лет в колонии

В Марксе Саратовской области вынесен приговор двум парням.

Как сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете, 17 и 19-летних юношей признали виновными в угоне, поджоге и вовлечении несовершеннолетнего в преступление.

Ночью 1 декабря 2020 года парни решили поехать из Маркса в село Липовка. Для этого они угнали припаркованный на проспекте Строителей автомобиль «Ока». Впрочем, до пункта назначения они не добрались, свернув по пути в село Фурмановка.

Днем они решили сжечь «Оку», чтобы скрыть угон. Сделать это они попросили юного приятеля, убедив его, что до совершеннолетия ему ничего не грозит. У села Фурмановка парни облили машину бензином и подожгли, а сами сбежали. Тем самым владельцу авто был нанесен ущерб на сумму 42,8 тыс. рублей.

Свою вину молодые люди признали и раскаялись. Ущерб они возместили.

Суд приговорил 17-летнего злоумышленника к 1,5 года условно, а 19-летнего — к 1,5 года в колонии общего режима.

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