Двойная бухгалтерия позволила гендиректору фирмы в Вольске «сэкономить», но не уберегла от уголовного дела

В Вольске Саратовской области возбуждено уголовное дело о крупном уклонении от страховых взносов.

Как сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете, под подозрение попал генеральный директор акционерного общества.

Следствие считает, что с января 2017 года по декабрь 2019 он ввел на предприятии двойную бухгалтерию. Зарплата сотрудников отображалась по-разному: официально и фактически. Это позволило гендиректору «сэкономить» на страховых взносах более 20 млн рублей.

Преступление было выявлено в ходе проверки, проведенной Управлением по борьбе с экономическими преступлениями ГУ МВД по Саратовской области. Расследование уголовного дела продолжается.

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