Житель Балакова нашел труп у себя в подъезде

Мужчина нашел тело в подъезде своего дома Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Балакове Саратовской области найден труп мужчины.

Как сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете, тело в подъезде увидел житель дома на улице Красноармейская вечером 23 марта.

Погибший лежал на лестнице между первым и вторым этажами. Очевидец вызвал медиков, но те констатировали смерть человека.

Следователи не обнаружили следов насильственной смерти на теле погибшего. Установлена его личность — 32-летний балаковец.

Сейчас начата проверка, которая должна установить причины и обстоятельства смерти мужчины.

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