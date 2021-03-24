Житель Балакова нашел труп у себя в подъезде

Мужчина нашел тело в подъезде своего дома
Фото: СУ СКР по Саратовской области
В Балакове Саратовской области найден труп мужчины.
Как сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете, тело в подъезде увидел житель дома на улице Красноармейская вечером 23 марта.
Погибший лежал на лестнице между первым и вторым этажами. Очевидец вызвал медиков, но те констатировали смерть человека.
Следователи не обнаружили следов насильственной смерти на теле погибшего. Установлена его личность — 32-летний балаковец.
Сейчас начата проверка, которая должна установить причины и обстоятельства смерти мужчины.
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