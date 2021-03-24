Саратов ночью накрыло мокрым снегом, днем 24 марта будет пасмурно

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В Саратовской области 24 марта в среду ожидается пасмурная, местами облачная погода с прояснениями. Прошедший ночью снег с дождем, местами сильный мокрый снег (6 мм и более) существенно осложнил с утра дорожную обстановку.

Днем местами также возможны небольшие осадки в виден мокрого снега и дождя, а также налипание мокрого снега до 11 мм и более.

Ветер восточный, северо-восточный 6-11 м/с, утром и днем местами порывы 15-16 м/с. Температура ночью +1...-4°, днем 0...+5°.

В Саратове днем пасмурно, без осадков, температура 0...+2.

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