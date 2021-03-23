Спасатели распугивали рыбу при взрыве льда на реке Карамыш возле Рыбушки

. Фото: Саратовская областная служба спасения

В Саратовской области проводятся подрывы льда в зонах предположительного подтопления населённых пунктов. Это делается во избежание ЧС, несмотря на то, что мелиораторы уже заявили о маловероятной возможности паводка.

Сегодня спасателями областной службы спасения произведён подрыв льда в Саратовском районе на реке Карамыш в районе населенного пункта Рыбушки, который в скором времени может войти в состав Саратова.

Был подорван участок выше по течению на 200 метров у автомобильного моста. Общая площадь мест подрыва составила 4000 кВ .м.

Для того, чтобы в ходе взрывных работ не пострадала рыба, ее предварительно распугивают. Как рассказали в управлении обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Правительства Саратовской области, перед основным взрывом спасатели проводят предупредительный взрыв, чтобы отпугнуть всех водных обитателей.