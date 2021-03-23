Ольга Кожанова: Ситуация с коронавирусом остается напряженной

Ольга Кожанова

В Саратовской области отмечается замедление снижения заболеваемости. Об этом на заседании координационного совета 23 марта руководитель регионального Роспотребнадзора Ольга Кожанова.

1163 заболевших на последней неделе, это всего на 25 случаев меньше, чем за предшествующую неделю. За последнюю неделю делали 201 тест на тысячу населения.

- Хорошая динамика снижения заболеваемости среди медиков. 745 больных в январе, 525 - в феврале и в марте - 276 случаев. Конечно, это сказывается вакцинация и правильная позиция медиков по отношению к прививкам.

По возрастам: есть снижение заболеваемости взрослого населения, за исключением группы 17-20 лет, где есть рост. Но пожилой возраст сохраняет за собой 30% заболевших среди всех возрастных групп, - рассказала Кожанова.

Она сообщила, что за последнюю неделю в регион прибыли из-за границы 784 человека, из них 397 пересекли границу самолетами. «Это дополнительные риски».

- Я бы сказала, что ситуация эпидемиологическая остается напряженной.

Ограничения на территории Саратовской области и режим повышенной готовности должны быть продолжены – масочный режим, ограничение массовых мероприятий, ограничение на передвижение для лиц старше 65 лет, - заявила Кожанова.

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