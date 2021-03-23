Министр Олег Костин: В Саратове возврат к росту заболеваемости коронавирусом очень возможен

Вакцинацию приветствуют менее трети населения Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За последнюю неделю в Саратовской области от 90 до 130 человек в сутки выросло количество госпитализированных с коронавирусом в стационары.

При этом 125 коек в госпиталях сокращено с 20 марта. Сегодня остается 15% свободных коек, в стационарах находится больше 1,5 тысячи больных. Об этом на заседании координационного совета по коронавирусу заявил министр здравоохранения Олег Костин.

В регионе 21 медорганизация проводит тесты на коронавирус, из них 14 подведомственных минздраву. Исследования проходят строго по показателям, в среднем по пять тысяч в сутки.

33 тысячи пациентов получили лекарства для лечения коронавируса на дому. 90% пациентов лечащихся амбулаторно обеспечиваются в течение одного дня.

Костин заметил, что сегодня есть проблема с формированием массового иммунитета.

- Сегодня есть препятствие – отсутствие доверия россиян к вакцине. Согласно недавнему опросу в 15 странах мира там 73% населения готовы вакцинироваться. У нас та же цифра сомневающихся. 87% людей без иммунитета у нас в регионе. Сегодня получили четыре с лишним тысячи доз вакцины. В ближайшие время обещаны нам поставки больших партий. Если Россия не достигнет уровня иммунитета массового до 60% то новый взлет заболеваемости очень возможен, - заявил министр Олег Костин.

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