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Общество23 марта 2021 16:26

К лету в Саратове может появиться больше мероприятий на свежем воздухе

Это станет возможным, если граждане продолжат соблюдать коронавирусные правила
Ольга СимоноваОльга Симонова
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Сегодня, 23 марта, на заседании координационного совета губернатор Саратовской области Валерий Радаев заявил, что по уровню заболеваемости коронавирусом регион имеет показатель ниже среднероссийского.

- Тем не менее ежедневно госпитализируют свыше 100 человек. Самыми распространенными очагами заражения остаются семьи. Мы прогнозировали, что на фоне пандемии в сознании людей сформируется санитарная культура. Но, к сожалению, на 100 % этого пока не произошло, — отметил Радаев.

Он заявил, что опускать руки и снижать контроль за масочным режимом нельзя, иначе будет снова подъем заболеваемости коронавирусом.

Губернатор подчеркнул, что вакцинация от коронавируса вносит основной вклад в снижение заболеваемости.

- Считаю, что в нашем регионе прививочная кампания организована качественно, развернуто большое количество пунктов, включая ТЦ и ДК, где вакцина доступна без записи, — отметил Радаев.

Он добавил, что при соблюдении коронавирусных правил (ношении масок, запрете на большое скопление людей) определенные послабления в регионе происходят регулярно. Возможно, к лету благодаря этому будет больше мероприятий на свежем воздухе.

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