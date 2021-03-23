К лету в Саратове может появиться больше мероприятий на свежем воздухе

Сегодня, 23 марта, на заседании координационного совета губернатор Саратовской области Валерий Радаев заявил, что по уровню заболеваемости коронавирусом регион имеет показатель ниже среднероссийского.

- Тем не менее ежедневно госпитализируют свыше 100 человек. Самыми распространенными очагами заражения остаются семьи. Мы прогнозировали, что на фоне пандемии в сознании людей сформируется санитарная культура. Но, к сожалению, на 100 % этого пока не произошло, — отметил Радаев.

Он заявил, что опускать руки и снижать контроль за масочным режимом нельзя, иначе будет снова подъем заболеваемости коронавирусом.

Губернатор подчеркнул, что вакцинация от коронавируса вносит основной вклад в снижение заболеваемости.

- Считаю, что в нашем регионе прививочная кампания организована качественно, развернуто большое количество пунктов, включая ТЦ и ДК, где вакцина доступна без записи, — отметил Радаев.

Он добавил, что при соблюдении коронавирусных правил (ношении масок, запрете на большое скопление людей) определенные послабления в регионе происходят регулярно. Возможно, к лету благодаря этому будет больше мероприятий на свежем воздухе.

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