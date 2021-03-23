Радаев: Нужно учитывать худший сценарий по паводку в Саратовской области

Координационный совет

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев сегодня, 23 марта, на заседании координационного совета поставил задачи по подготовке к паводку.

- Несмотря на благоприятный прогноз, профильным ведомствам нужно учитывать и худший сценарий, — отметил Радаев.

По его словам, в 2021 году в зону паводка могут попасть 23 района, 99 населенных пунктов, 24 тыс. человек.

- Прошу глав уделить особое внимание гражданам, находящимся в зоне риска по здоровью. Уже сегодня надо наладить точечную коммуникацию с жителями паводкоопасных территорий, организовать подворовые обходы, — подчеркнул Радаев.

Губернатор заявил, что муниципальные власти обязаны уведомить о ситуации каждого, запланировать пункты временного размещения, запастись препаратами.

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