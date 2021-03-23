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Общество23 марта 2021 16:39

В Саратове прекратят ходить троллейбусы №5 и 7

Начнется ремонт контактной сети
Екатерина СеменоваЕкатерина Семенова
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В Саратове останавливается движение двух троллейбусных маршрутов.

Как сообщили «КП-Саратов» в группе городского электрического транспорта, не будут ходить маршруты №5 и 7.

Причина – проведение ремонтных работ на контактной сети.

Планируется, что троллейбусы встанут с 10 часов утра 24 марта и до окончания работ.

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